Kakay detona Deltan: “Deltan é uma piada, ele não tem respeito nem no grupo dele”

O advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, fez a mais dura crítica dirigida a Deltan Dallagnol. Ele diz: “o Deltan pediu 41 vezes que fosse adiado o julgamento dele, sabe o que é isso? O Deltan é tão ridículo que não se sustenta nem dentro do grupo dele mesmo. Ele é uma piada. O Deltan hoje é uma piada, ele não tem respeito nem no meio dele, nem no meio jurídico e nem nos tribunais. O Deltan virou uma piada, eu tenho pena dele" edit

247 - O criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, criticou o procurador Deltan Dallagnol pela postura covarde adotada pelo líder da Lava Jato. Kakay descreve Deltan como uma piada, que não goza mais do respeito de praticamente nenhum de seus pares.

Para o advogado criminalista, Deltan Dallagnol e os outros procuradores da operação deveriam ser investigados não apenas no CNMP, mas criminalmente.

Kakay diz: “nós estamos tratando de um grupo, coordenado por um juiz, que tinha um projeto político e instrumentalizou o Ministério Público e instrumentalizou o Poder Judiciário. Essa instrumentalização, com o apoio da grande mídia, fez com que esse grupo tivesse um poder em um determinado momento excepcional.”

O advogado então faz a declaração mais forte com relação a Deltan até aqui: “o Deltan pediu 41 vezes que fosse adiado o julgamento dele, sabe o que é isso? O Deltan é tão ridículo que não se sustenta nem dentro do grupo dele mesmo. Ele é uma piada. O Deltan hoje é uma piada, ele não tem respeito nem no meio dele, nem no meio jurídico e nem nos tribunais. O Deltan virou uma piada, eu tenho pena dele.”

A reportagem do site Congresso em Foco ainda destaca que “o advogado foi ouvido pelo Congresso em Foco após veiculação de entrevista exclusiva concedida pelo ex-procurador da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima. Na ocasião, ele afirmou que o grupo está sendo perseguido porque incomodou o sistema político.”

Sobre este ponto, Kakay rebateu: “o procurador hoje é um ex-procurador que está no grupo dos investigados. Claro que existe uma investigação séria contra os excessos do grupo dele da Lava Jato. É claro que alguns deles agora fazem essas defesas pontuais. Para mim é tudo tão absurdo tudo aquilo que ele fala, que para mim eu tenho uma visão muito clara: o excesso desse grupo foi desmantelando o próprio grupo", diz Kakay.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.