Kataguiri chama Bolsonaro de 'vagabundo, corrupto e quadrilheiro' por não realizar privatizações

247 - O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), dirigente do MBL que deu o golpe contra Dilma Rousseff, disse nesta sexta-feira, 18, no plenário da Câmara dos Deputados que Jair Bolsonaro é ‘vagabundo, corrupto e quadrilheiro’.

Kataguiri criticou o governo por não pautar reformas e privatizações. Segundo ele, a base do governo no Congresso boicota o avanço da pauta neoliberal.

“Ele faz alianças para proteger o filho quadrilheiro, corrupto e vagabundo. E eu quero que fique registrado que não só o filho, mas o presidente da República, são quadrilheiros, corruptos e vagabundos”, disse Kataguiri.

“Atenção ministro da Justiça: eu desafio Vossa Excelência, eu estou cometendo agora um crime contra a honra do presidente da República, para que fique registrado nos anais da Casa. Vagabundo, corrupto e quadrilheiro. Se tiver coragem, me processa que a gente vai discutir o mérito de cada uma dessas três acusações que eu faço ao presidente da República e ao filho do presidente da República no tribunal”.

"Vagabundo, corrupto, e quadrilheiro, se tiver coragem me processa", disse o deputado Kin Kataguiri após disparar contra Jair Bolsonaro. Será que o ministro da Justiça terá coragem de processá-lo? pic.twitter.com/FViq9K0pQb — George Marques - #TheTrator 37 🇧🇷 (@GeorgMarques) December 18, 2020

Bolsonaro é CORRUPTO, VAGABUNDO e QUADRILHEIRO.



Estou deixando isso aqui claro e bem registrado. Se estou mentindo e ferindo a "honra" do Presidente então peço que o Ministro da Justiça me processe e vamos discutir o mérito das acusações no tribunal. — Kim Kataguiri 🇧🇷 (@kimpkat) December 18, 2020

