Líderes bolsonaristas abandonam defesa do presidente da Fundação Palmares e Flávio fica isolado

247 - O senador Flávio Bolsonaro se viu sozinho nesta quarta-feira (9) na defesa do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que foi abandonado inclusive pelos líderes do governo Jair Bolsonaro, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Flávio foi o único a reivindicar votos contrários à proposta que suspende os efeitos da portaria de Camargo que excluiu 29 personalidades negras da lista de notáveis da fundação.

O líder bolsonarista no Senado, Fernando Bezerra Coelho, e o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (TO), votaram pela derrubada da portaria.

Flávio Bolsonaro defendeu publicamente Camargo. "O pano de fundo dessa discussão não é a cor da pele. Vários senadores destilaram aqui. É ideológica. (...) Essas pessoas podem voltar à lista (quando morrerem), mas seguindo critérios, e não conforme posicionamento político".

Ele ainda disse que sua família não é racista. "Mesmo eu me colocando, o histórico da minha família fala por si, intolerância com o racismo, posso estar sendo julgado pela cor da pele neste momento".

A derrubada da portaria foi aprovada por 69 votos a três e agora segue para a Câmara.

