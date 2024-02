Líderes da Câmara cancelam reunião com Haddad e querem distensionar relação entre Lira e Padilha antes de novo encontro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Nesta terça-feira (6), líderes partidários da Câmara dos Deputados cancelaram sua participação em uma reunião agendada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). O encontro, que tinha como objetivo discutir o início do ano legislativo e pautas prioritárias, deverá ficar para depois do carnaval.

O cancelamento ocorre em meio a críticas do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), responsável pela articulação política do Executivo no Legislativo. Lira expressou seu descontentamento com a condução de Padilha, atribuindo-lhe o suposto descumprimento de acordos firmados pelo governo federal.

continua após o anúncio

Segundo a Folha de S. Paulo, parlamentares apontaram que a ausência de um ambiente propício para a realização da reunião, principalmente sem a presença de Lira, motivou o cancelamento. Estava prevista a participação de líderes da Câmara, além de membros da Fazenda e do próprio Padilha.

Pessoas próximas ao presidente da Câmara afirmam que ele se sentiu incomodado com a realização de uma outra reunião sem sua participação. Na visão dele, a reunião sem sua presença teria sido articulada por Padilha.

continua após o anúncio

Parlamentares enfatizam a necessidade de distensionar as relações entre Lira e Padilha antes de prosseguir com discussões sobre a pauta legislativa. A possibilidade de remarcação do encontro após o feriado, com a presença do presidente da Casa, é ventilada como uma alternativa para resolver os impasses.

O discurso proferido por Arthur Lira durante a cerimônia de abertura do ano legislativo no Congresso, na segunda-feira (5), evidenciou a insatisfação do presidente da Câmara com o governo federal.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: