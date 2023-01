Lula agradece empenho de trabalhadores na reconstrução do Planalto após terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira (13) com servidores do Palácio do Planalto que estão trabalhando na limpeza e reconstrução das instalações do prédio, após os atos terroristas de bolsonaristas no domingo (8).

Lula agradeceu o empenho dos trabalhadores e destacou que o Planalto é um patrimônio do povo brasileiro. "Hoje agradeci os trabalhadores que limparam e reergueram o Palácio do Planalto em pouquíssimos dias, depois do estrago feito por vândalos. Esse é um patrimônio do povo brasileiro, de todos nós. Muito obrigado", afirmou o presidente Lula.

