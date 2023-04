Lula faz mega reunião com setores produtivo e institucional do governo nesta segunda

Apoie o 247

247 - Plenamente recuperado da pneumonia que o fez adiar sua viagem à China, o presidente Lula (PT) realiza na manhã desta segunda-feira (3) no Palácio do Planalto uma mega reunião com os setores produtivo e institucional do governo.

"Em discussão, há propostas para micro e pequenas empresas, crédito em geral, PPPs (parcerias público-privadas) e energias renováveis", informa Basília Rodrigues, da CNN Brasil.

Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) comanda a reunião.

Participam da reunião:

Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos

Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva

Ministra do Turismo, Daniela Carneiro

Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira

Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula

Ministro da Casa Civil, Rui Costa

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino

Ministro da Defesa, José Múcio

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad

Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet

Ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck

Ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo

Ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias

Ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha

Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta

Ministro da AGU, Jorge Messias

Ministro Vinícius Carvalho da Controladoria-Geral da União

