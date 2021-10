Lula inicia semana de articulações com esquerda, centro e centro-direita em Brasília

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na noite deste domingo (3) em Brasília para uma semana de agenda cheia com políticos e lideranças na capital federal. A agenda começou com encontros com líderes do PT e do PSB e haverá também conversas com parlamentares do MDB e do Centrão.

Lula desembarcou no início da noite e participou de um encontro com governadores do Nordeste, o senador Jacques Wagner (PT-BA) e a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidenta nacional do PT.

Participaram do encontro com o ex-presidente Camilo Santana (Ceará), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Wellington Dias (Piauí), Rui Costa (Bahia) e Eliane Aquino, vice-governadora do Sergipe.

“Discutindo o presente e o futuro do nosso país. Time que luta todos os dias por um Brasil mais justo”, tuitou Lula no fim da noite.

Lula também já se reuniu com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), e o senador Humberto Costa (PT-PE).

“Discutimos os novos passos da frente ampla do campo progressista de oposição ao atual Governo Federal”, escreveu Câmara.

Veja abaixo os tuítes de Lula, Paulo Câmara e Humberto Costa:

Jantar com os governadores do meu querido Nordeste, @CamiloSantanaCE, @fatimabezerra, @wdiaspi, @costa_rui, @Eliane_Aquino e nosso senador @jaqueswagner. Discutindo o presente e o futuro do nosso país. Time que luta todos os dias por um Brasil mais justo!



📷 @ricardostuckert pic.twitter.com/uzSjH14Kz4 — Lula (@LulaOficial) October 4, 2021

Reunião importante em Brasília com o ex-presidente @LulaOficial e o senador @senadorhumberto . Discutimos os novos passos da frente ampla do campo progressista de oposição ao atual Governo Federal. Diálogo produtivo em favor de Pernambuco e do Brasil. Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/IC9W4YZ7Tw — Paulo Câmara 40 (@PauloCamara40) October 3, 2021

Tivemos uma boa conversa sobre Pernambuco, sobre a CPI e sobre o cenário Nacional. É fato que Bolsonaro abandonou o Brasil e persegue o Nordeste de maneira deliberada. O povo sente falta do tempo em que Lula governou e nosso estado viveu um grande crescimento econômico. pic.twitter.com/tMpLs3qitW
October 3, 2021

