Lula se reúne com Dilma, Haddad e diretora-geral do FMI

247 - Acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), o presidente Lula (PT) se reuniu nesta segunda-feira (4) no Palácio do Planalto com a ex-presidente da República e presidente do Banco do Brics, Dilma Rousseff, e com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Boa conversa com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, sobre desenvolvimento com inclusão social e a retomada da redução da pobreza no mundo. Também falamos da necessária reforma do FMI, para termos um Fundo Monetário Internacional mais representativo do mundo atual e capaz de ajudar os países que precisam recorrer ao FMI em melhores condições", descreveu Lula no X, antigo Twitter.

