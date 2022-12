Lula se reúne com militares cotados para comandar Forças Armadas

Um dos presentes no encontro, em Brasília, foi o general Julio Cesar de Arruda, atual chefe do Departamento de Engenharia e construção. Ele é cotado para comandar o Exército edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um encontro nesta sexta-feira (16), em Brasília (DF), com José Múcio Monteiro, futuro ministro da Defesa, e com militares cotados para assumir o comando das Forças Armadas no próximo governo. De acordo com o portal G1, quem participou da reunião foi o general Julio Cesar de Arruda, atual chefe do Departamento de Engenharia e construção. Ele é cotado para comandar o Exército.

O almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de Operações Navais da Marinha, estava no encontro e pode comandar a Marinha.

>>> Congresso acaba com sigilo do orçamento secreto e distribui recursos por tamanho das bancadas

Outro participante da reunião, o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, atual chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, é cotado para comandar a Força Aérea.

O almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, atual chefe do Estado-Maior da Marinha, estava no encontro e é cotado para ser o comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.