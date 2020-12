Maia diz que Legislativo definirá plano de vacinação com ou sem Bolsonaro

"As pessoas vão começar a entrar em pânico se o Brasil ficar para trás nessa questão de ter um plano, uma estratégia clara e objetiva. É bom que isso seja feito com o governo. Eu disse já ao presidente Bolsonaro. Mas nós vamos avançar de qualquer jeito", disse o presidente da Câmara edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (7) que o Poder Legislativo definirá um plano de vacinação nacional contra a Covid-19 com ou sem a participação do governo Jair Bolsonaro.

De acordo com Maia, os brasileiros entrarão em pânico caso o Brasil não apresente nenhum plano concreto de imunização. "As pessoas vão começar a entrar em pânico se o Brasil ficar para trás nessa questão de ter um plano, uma estratégia clara e objetiva. É bom que isso seja feito com o governo. Eu disse já ao presidente Bolsonaro. Mas nós vamos avançar de qualquer jeito, até porque o Supremo também vai avançar. E acho que o melhor caminho é que se faça de maneira integrada entre Executivo, Legislativo e, depois, a decisão final do Supremo".

"É muito grave que o Brasil não defina logo um plano, não resolva de forma definitiva qual é o caminho e como o governo vai trabalhar e também como é que vai orientar o setor privado a trabalhar em relação às vacinas. (...) Junto com o governo é o ideal, mas, certamente, deve se tomar a iniciativa rápido", complementou.

Em 17 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) definirá se o governo Bolsonaro deverá elaborar um plano de vacinação em até 30 dias.

