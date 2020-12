Maia diz que Orçamento de 2021 só cumprirá teto de gastos se estiver superestimado

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira (31) que as contas públicas em 2021 só cumprirão o teto de gastos se o governo tiver enviado ao Congresso um orçamento com valores superestimados.

“Analisei com a equipe da Câmara o Orçamento enviado pra 2021. Sem a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) emergencial, só existe uma forma de cumprir o teto de gastos: acreditar que o governo federal enviou a LOA (Lei Orçamentária Anual) com superestimativa nos valores encaminhados para a Previdência”, postou Maia no Twitter.

Em outras postagens, ele fez um balanço do ano do ponto de vista da Câmara. “Encerramos um ano que foi muito difícil para os brasileiros e, especialmente devido à pandemia, muito desafiador para o Parlamento. Isso não impediu, no entanto, que a Câmara dos Deputados exercesse um protagonismo e liderasse as principais pautas em um momento crucial no país”.

