Melchionna e David Miranda criticam Erundina no Twitter e dizem que ela deixou PT para se tornar ministra de Itamar

Candidata do PSOL à presidência da Câmara, Erundina provocou reação acalorada de colegas de partido após apontar "fisiologia e barganha de cargos" do partido por cargos na mesa diretora da casa

Revista Fórum - A exposição pública, por meio das redes sociais nesta sexta-feira (22), de um suposto esquema de “barganhas por cargos” na eleição da mesa diretora da Câmara pelo PSOL feita pela deputada Luiza Erundina (SP), candidata do partido à presidência da casa, continua ataques acalorados de parlamentares da sigla.

Vice-líder do partido na Câmara, Fernanda Melchionna (PSOL-RS) fez um duro ataque à colega, lembrando que Erundina rompeu com a direção nacional do PT, partido a que era filiada, para se tornar ministra-chefe da Secretaria da Administração Federal do governo Itamar Franco (MDB), que assumiu a presidência após o impeachment de Fernando Collor de Mello.

Todos nós temos história. O fato da senhora ter rompido com o PT para ser ministra de Itamar nos anos 90 nao autoriza ninguém a lhe acusar de fazer a política baseada em busca de cargos.Da mesma forma respeite que no Psol defendeu que desde o primeiro um voto tático antibolsonaro — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) January 22, 2021

1) Lamentável é esse tuite @luizaerundina. Mto feio que a senhora ataque quem não acha a tática correta lançar candidato nesse cenário da eleicao da Câmara. Mesmo que sua posição tenha vencido e o PSOL tenha lançado seu nome, isso não nao lhe autorizada a atacar o PSoL. January 22, 2021

Sabemos que ela não fez isso por cargos; foram erros políticos, como erra agora com a tática isolacionista de candidatura própria. Vamos manter a calma e fazer o debate em alto nível. Por esse caminho, a candidatura de uma companheira tão importante vai mal. — David Miranda (@davidmirandario) January 22, 2021

O fato é que a entrada do PSOL na coalizão junto com os demais partidos de esquerda daria maioria ao bloco e impediria que a Comissão de Constituição e Justiça e o Conselho de Ética, por exemplo, ficassem nas mãos de aliados de Bolsonaro. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) January 22, 2021

Importante dizer que esses cargos não ficariam com o PSOL e nem Erundina teria necessariamente que retirar a sua candidatura, porque o partido pode entrar no bloco e mesmo assim lançar candidato. O momento exige maturidade e responsabilidade. É isso que o Brasil espera de nós. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) January 22, 2021

