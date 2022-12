Michelle e Jair Bolsonaro enfrentam crise no relacionamento e devem viajar separados

Apoie o 247

ICL

247 - Jair (PL) e Michelle Bolsonaro estão em crise no relacionamento e deverão viajar separados no fim de semana da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi publicada nesta segunda-feira (26) pela coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles.

"Michelle disse ao presidente (Bolsonaro) que não quer ir com ele", informou o colunista. "A relação da primeira-dama com Carlos Bolsonaro segue muito ruim, e é, de novo, a razão da nova crise", disse.

O atual ocupante do Planalto está revendo a decisão de viajar para Mar-a-Lago, o resort do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, mas deve manter o plano de ir para os EUA.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.