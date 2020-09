Militar, especialista em defesa aérea, cuidará da diversidade cultural na Secretaria da Cultura

Um militar será diretor do Departamento de Promoção da Diversidade Cultural, da Secretaria Nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural, subordinada ao secretário Mario Frias. Eduardo Alexandre Vieira da Cunha é especialista em defesa aérea edit

247 - Um militar da reserva irá assumir a pasta da Secretaria Nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural, subordinada à Secretaria da Cultura. Vieira da Cunha é especialista em defesa aérea.

A reportagem do jornal O Globo informa que “Vieira da Cunha, no ano passado, ocupou por alguns meses a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do governo Ibaneis Rocha.”

A nomeação do militar foi publicada numa edição extra do Diário Oficial, na tarde desta sexta-feira, 11.

