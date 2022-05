Ministro das Comunicações de Bolsonaro, Fábio Faria passa vergonha ao comparar Datafolha a duendes

Apoie o 247

247 – O ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro, Fábio Faria, tentou fazer piada com o Datafolha e se deu mal. Ele reagiu à divulgação de levantamento do Datafolha nesta quinta-feira (26) comparando-o a figuras fictícias, como Papai Noel, duendes e Pinóquio. Na enquete lançada por ele, mais de 70% das pessoas diziam acreditar no Datafolha. Confira:

Em qual desses 4 vcs acreditam?

