Ministro interino da Saúde participa de ato pró-governo

Sputnik – O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou neste domingo (24) em Brasília de manifestação em favor do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O ministro é general e está no cargo desde a saída de Nelson Teich, em 15 de maio. Teich, por sua vez, entrou no lugar de Luiz Henrique Mandetta, que ocupava a pasta da Saúde no início da pandemia de coronavírus e deixou o cargo após entrar em rota de colisão com Bolsonaro.

De acordo com o G1, Pazuello foi de máscara ao ato. O próprio Bolsonaro também participou da manifestação em defesa de seu governo. Também de acordo com o G1, muitas pessoas estavam sem máscara no ato.

A participação dos representantes do Governo Federal contraria as recomendações de distanciamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Distrito Federal — que estabeleceu até multa para quem infringir as regras.

