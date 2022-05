Molon pode ser líder do governo Lula na Câmara e deixar para Ceciliano a disputa pelo Senado

Integrantes do PSB acreditam que um acordo para Molon ter um posto de destaque na Câmara em 2023 poderia convencê-lo a desistir do Senado edit

Por Gustavo Zucchi, Metrópoles - Integrantes do PSB avaliam que será muito difícil para o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) levar até o fim sua pretensão de disputar o Senado pelo Rio de Janeiro nas eleições deste ano.

A aposta no partido é de que uma oferta para Molon assumir a liderança do governo na Câmara, caso o ex-presidente Lula seja eleito, poderia convencer o parlamentar a desistir do Senado e a tentar reeleição para deputado.

Outra possibilidade seria deixar para Molon a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Essa opção, porém, dependeria dos acordos para a eleição do futuro presidente da Casa, em 2023.

