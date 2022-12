Moraes acata pedido da equipe de Lula e proíbe porte de arma na posse

Decisão é válida de hoje até dia 2. De acordo com a determinação, quem descumprir a ordem será enquadrado por por porte ilegal de arma de fogo edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes acatou o pedido da equipe do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e proibiu o porte de armas de fogo no Distrito Federal por colecionadores, atiradores e caçadores durante a posse.

A decisão é válida a partir desta quarta-feira (28) até 2 de janeiro, segundo Valdo Cruz, da GloboNews.

De acordo com a determinação, quem descumprir a ordem será enquadrado em flagrante por porte ilegal de arma.

