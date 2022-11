Moraes determina que PRF e PMs tomem medidas "imediatas" para liberar estradas paradas por bolsonaristas

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou na noite desta segunda-feira (31) que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares dos estados coloquem medidas em prática para desfazer os bloqueios de bolsonaristas nas estradas brasileiras. Existem mais de 300 pontos de bloqueio em 23 estados. Moraes atendeu a um pedido feito pela Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco.

"Que sejam imediatamente tomadas, pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais – no âmbito de suas atribuições – , todas as medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis do poder executivo federal e dos poderes executivos estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido", escreveu Moraes.

O ministro também estipulou para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da ordem, multa de R$ 100 mil por hora e eventual afastamento do cargo.

Bolsonaristas começaram nesse domingo (30) a fazer bloqueios em protesto contra a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Policiais também disseram que eleitores estavam sendo transportados de forma ilegal para locais de votação, e resolveram bloquear estradas, o que poderia atrasar a votação.

O petista ganhou a eleição nesse domingo (31), com 50,9% (60,3 milhões de votos). Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 49,1% (58,2 milhões).

A informação: Alexandre de Moraes determinou multa pessoal de R$ 100 mil por hora para o diretor-geral da PRF, afastamento do cargo e prisão por desobediência se a PRF continuar se omitindo em relação ao desbloqueio das estradas ocupadas por caminhoneiros à partir de meia noite. November 1, 2022





