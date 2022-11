Moraes exclui PP e Republicanos de ação do PL que contestava urnas; partidos não serão multados

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, excluiu, segundo a CNN Brasil, o Progressistas e o Republicanos da ação do PL, partido de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, que contestava as urnas eletrônicas.

O PL apresentou um relatório no qual afirmava que uma parcela das urnas eletrônicas - de modelo mais antigo - continham problemas irreparáveis. A sigla defendia que os votos depositados nelas deveriam ser desconsiderados, o que levaria a uma inversão do resultado da eleição. Segundo o PL, Bolsonaro teria vencido Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, com pouco mais de 51% dos votos.

Moraes condenou o PL por litigância de má-fé e determinou multa de R$ 22,9 milhões. Como faziam parte da coligação que tentava reeleger Bolsonaro, PP e Republicanos também foram atingidos.

Em recurso apresentado ao TSE, os dois partidos negaram relação com a ação movida pelo PL e pediam a suspensão da multa. A solicitação foi atendida por Moraes. Somente o PL permanecerá com o fundo partidário bloqueado até o pagamento da multa.

