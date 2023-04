Moraes pede que DF avalie transferência de Anderson Torres para hospital penitenciário

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF tem 48 horas para atender ao pedido de Moraes edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu, nesta sexta-feira (18), que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape-DF) informe, em um prazo de até 48 horas, sobre o estado de saúde do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. A informação é de O Tempo.

Torres foi preso em 14 de janeiro por suposta omissão em relação aos atos terroristas do 8 de janeiro. Sua defesa vem informando sobre o estado de saúde mental crítico do ex-ministro.

Mores pede que o secretário do Seape-DF, Wenderson Souza e Teles, forneça as seguintes informações:

Se o Batalhão de Aviação Operacional (BAVOP-PMDF) possui as condições necessárias para garantir a saúde de Torres, especificando as providências que já foram e devem ser adotadas;

Se entende conveniente a transferência para hospital penitenciário.

Na decisão, Moraes cita o argumento da defesa do ex-ministro de que ele estaria com o quadro cognitivo alterado. Em razão disso, alega a defesa, Torres não pôde fornecer à Polícia Federal as senhas corretas de seu celular.

