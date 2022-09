Moraes: respeito e democracia precisam ser garantidos no dia da eleição

"Juntos, todas as brasileiras e brasileiros na grande festa da democracia: as eleições gerais de 2022", afirmou o presidente do TSE edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, destacou nesta sexta-feira (30) a importância de os resultados das eleições serem respeitados no próximo domingo (2).

"Eleitoras e eleitores, compareçam no domingo, 2/10. Vamos todos votar com Paz, Segurança e Harmonia; Respeito e Liberdade; Consciência e Responsabilidade. Juntos, todas as brasileiras e brasileiros na grande festa da Democracia: as eleições gerais de 2022", afirmou o juiz no Twitter.

Durante o seu governo, Jair Bolsonaro (PL) fez ataques ao Judiciário ao acusar o Supremo Tribunal Federal de atrapalhar a gestão do candidato à reeleição.

Sem provas, o ocupante do Planalto acusou o TSE de não ter segurança contra fraudes em urnas eletrônicas e defendeu a participação de militares na apuração do resultado da eleição. Partidos oposicionistas denunciaram possível tentativa de golpe.

