Motorista que se aproximou do Alvorada alega que estava embriagado

PF investiga as motivações do motorista que tentou invadir a residência do presidente Lula

247 - O homem preso pela Polícia Federal neste sábado (24) por ter invadido com um carro o Palácio da Alvorada, residência do presidente Lula, contou em depoimento à PF que estava bêbedo e teria errado o caminho de casa, um condomínio na região.De acordo com informações do jornalista Túlio Amâncio, foi descartada a tentativa de atentado.

Em seu perfil no Twitter, o jornalista postou uma foto do que seria o carro utilizado pelo homem. O automóvel está com o pneu estourado. “Esse é o carro que teria tentado invadir o Palácio da Alvorada. O motorista foi encontrado durante a tarde e presta esclarecimentos na delegacia neste momento”. Por enquanto, tentativa de atentado descartada", escreveu.

⚠️Esse é o carro que teria tentado invadir o Palácio da Alvorada. O motorista foi encontrado durante a tarde e presta esclarecimentos na delegacia neste momento.

Por enquanto, tentativa de atentado descartada + pic.twitter.com/1oBMFgvML0 — Túlio Amâncio (@tulio_amancio) February 24, 2024

Leia, abaixo, a nota da Polícia Federal:

A Polícia Federal identificou neste sábado, 24/2, um homem suspeito da tentativa de invasão ao Palácio da Alvorada.

O indivíduo foi localizado em um condomínio nas proximidades do Alvorada. Neste momento ele está prestando esclarecimentos na Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal.

O veículo que teria sido usado na tentativa de invasão foi apreendido. A PF realiza perícias no automóvel e no local da ocorrência. As investigações seguem em curso.

