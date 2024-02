Motorista tenta invadir Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República

Apoie o 247

247 - O Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi alvo de tentativa de invasão na madrugada deste sábado (25). Segundo a coluna Na Mira, do Metrópoles, o incidente aconteceu por volta das 6h, quando o motorista de um Ford Focus preto avançou em direção ao prédio , localizado na Zona Cívico-Administrativa de Brasília.

Ao ser avistado na área do bloqueio de acesso, o condutor desobedeceu a ordem de parada das autoridades de segurança. O veículo avançou e teve os pneus furados pela "cama de faquir", um dispositivo equipado com perfuradores em metal projetados para impedir a fuga de veículos. Em seguida, o motorista acelerou em direção ao Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Ainda de acordo com a reportagem, na tentativa de deter o veículo, um segurança disparou duas vezes contra o carro Até o momento, as autoridades não conseguiram localizar nenhum suspeito ligado à tentativa de invasão.

