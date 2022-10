MPF dá três dias para governo explicar supostos crimes contra crianças denunciados por Damares

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão deu nesta terça-feira (11), o prazo de três dias para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informar, detalhadamente, as informações recebidas nos últimos sete anos sobre tráfico transnacional de crianças e estupro de vulneráveis. A ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) pode ser punida por crimes relacionados à omissão caso as denúncias sejam comprovadas.

Na igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia (GO), a senadora eleita pelo Distrito Federal afirmou, no último sábado (8), que crianças na Ilha de Marajó (PA) seriam traficadas e teriam seus dentes "arrancados para não morderem na hora do sexo oral".

>>> Vice de Zema declara voto em Lula para o segundo turno

De acordo com um documento assinado pelo procurador federal dos Direitos do Cidadão, Carlos Alberto Vilhena, a "manifestação da ex-ministra do MMFDH foi recebida com preocupação e perplexidade, em especial porque pode se tratar de informações sigilosas às quais se teve conhecimento em razão do cargo público então ocupado".

A Polícia Federal negou que investiga um esquema de tráfico de crianças e de exploração sexual de menores na ilha de Marajó, ao contrário do que afirmou a ex-ministra.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.