MPF pede que TRF-1 decida sobre pedido de afastamento de Ricardo Salles

No dia em que Ricardo Salles "passou a boiada" no Conama, extinguindo a proteção a reservas ambientais de manguezais e restingas, o Ministério Público Público Federal cobrou que o TRF-1 se posicione sobre permanência do ministro no governo

247 - O Ministério Público Federal (MPF) ingressou nesta segunda-feira (28) com pedido no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) para que a Corte decida sobre o pedido de afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O recurso aguarda decisão desde julho deste ano e ainda não tem data para ser apreciado pelo TRF-1.

Segundo o Globo, Ricardo Salles é alvo de duas ações por improbidade administrativa movidas pelo MPF. Os procuradores alegam que medidas tomadas em sua gestão podem levar a Amazônia a um ponto de “não retorno”, quando a floresta não tem mais condições de se regenerar sozinha.

Nesta segunda-feira, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), órgão presidido por Ricardo Salles, aprovou a extinção de duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente (APPs) de manguezais e de restingas do litoral brasileiro.

No recurso feito ao TRF-1, o MPF enfatizou que houve aumento nas taxas de desmatamento durante o primeiro ano da gestão de Salles a frente do MMA. Citando dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os procuradores dizem que houve um crescimento de 30% no desmatamento da Amazônia entre 2018 e 2019.