MPT abre investigação contra Mario Frias após denúncia de que secretário anda armado e intimida servidores

247 - O Ministério Público do Trabalho em Brasília abriu uma investigação contra o secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias, por causa das denúncias de que o ator andaria em seu gabinete com uma arma na cintura e intimidaria seus servidores.

De acordo com o site da Polícia Federal, Frias tem uma pistola Taurus de calibre .9mm registrada em seu nome. Sendo civil, ele precisa ter um documento de porte, que autoriza o cidadão a circular com uma arma de fogo “de forma discreta”.

O PSOL, por meio deputado federal Ivan Valente (SP), protocolou na Comissão de Ética Pública da Câmara uma representação contra o secretário. (Leia a íntegra na Revista Forum).

