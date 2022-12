MST pretende levar 30 mil pessoas à posse de Lula em 600 ônibus

Apoie o 247

247 – O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra levará milhares de pessoas à posse do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. "Movimentos sociais como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e a Via Campesina estão se organizando para levar 30 mil camponeses, trabalhadores rurais, indígenas e quilombolas para a posse de Lula (PT), em Brasília, no dia 1º de janeiro. Mais de 600 ônibus devem ser mobilizados para a caravana", informa a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna.

"Há a expectativa de que os militantes possam acampar em áreas do Parque da Cidade, da Granja do Torto e até mesmo no gramado da Esplanada dos Ministérios, com autorização do Governo do Distrito Federal. As tratativas para a hospedagem ainda estão em aberto", acrescenta a jornalista.

