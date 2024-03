Nikolas diz não se importar se a Terra é plana, oval ou quadrada (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), escalado para ser presidente da Comissão de Educação da Câmara, afirmou que 'não se importa' com a chamada 'teoria da Terra plana', fake news difundida pelo escritor Olavo de Carvalho (1947-2022), ex-guru de Jair Bolsonaro (PL).

"Nunca nem estudei isso. Não me importo. Se a Terra é plana, oval, quadrada...", afirmou o parlamentar, de acordo com vídeo publicado na rede social X, antigo Twitter.

continua após o anúncio

SURREAL: os bolsonaristas indicaram o Nikolas Ferreira como presidente da comissão de educação da Câmara. Basicamente esse sujeito diz não saber se a Terra é plana. O bolsonarismo veio pra destruir tudo que há de civilizado.pic.twitter.com/c1DrRVUrZp — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) March 6, 2024

O PT fez um acordo com o PL e deve ficar com a vice-presidência da Educação. O partido de Bolsonaro poderá indicar um nome para ser vice-presidente da Comissão de Saúde na Casa Legislativa.

continua após o anúncio

O deputado bolsonarista se envolveu em polêmicas nos últimos anos. Ele foi um dos congressistas do PL que teve as contas nas redes sociais suspensas por tentar amenizar a gravidade dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.

Acusado de transfobia, Nikolas divulgou uma gravação em 2022, em que uma adolescente transgênero de 14 anos usava o banheiro feminino de uma escola particular. O então vereador de Belo Horizonte pediiu o boicote da instituição de ensino por permitir que a aluna em questão utilizasse o mesmo banheiro que alunas cisgênero. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) instaurou um inquérito para apurar o episódio.

continua após o anúncio

Nikolas também participou de ataques da extrema-direita contra o youtuber Felipe Neto após o influenciador digital declarou apoio a Lula (PT) nas eleições. A troca de farpas rendeu ao deputado o apelido "chupetinha de genocida", que ficou conhecido nas redes.

O parlamentar também foi acusado de injúria racial contra a também parlamentar Duda Salabert (PDT -MG). O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou um pedido do Ministério Público sobre o caso e determinou que a 5ª Vara Criminal de Belo Horizonte analise a queixa-crime da parlamentar de 2020. O deputado usou um pronome masculino para se referir à Duda, que é uma mulher transexual. “Ele é homem. É isso o que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é”, disse Nikolas na época.

continua após o anúncio

Outra acusação contra Nikolas é a de gordofobia. O deputado compartilhou uma foto da influenciadora Thais Carla vestida de Globeleza nas redes e comentou: "Tiraram a beleza e ficou só o Globo".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: