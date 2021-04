No plenário do Senado, Pacheco anuncia membros da CPI da Covid

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), leu em plenário nesta quinta-feira (15) a lista dos senadores que integrarão a CPI da Covid-19, que investigará as ações e omissões do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia e os repasses feitos pela União aos estados no mesmo período.

Os membros foram indicados pelas lideranças partidárias no Senado, de acordo com o bloco parlamentar de cada partido. Ainda não se sabe quais parlamentares ocuparão os cargos de presidente e relator da CPI, considerados os mais importantes.

São titulares da comissão os senadores:

Eduardo Braga (MDB-AM);

Renan Calheiros (MDB-AL);

Ciro Nogueira (PP-PI);

Eduardo Girão (Podemos-CE);

Tasso Jereissati (PSDB-CE);

Otto Alencar (PSD-BA);

Omar Aziz (PSD-AM);

Marcos Rogério (DEM-RO);

Jorginho Mello (PL-SC);

Humberto Costa (PT-PE);

Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

São suplentes da comissão os senadores:

Jader Barbalho (MDB-PA);

Luis Carlos Heinze (PP-RS);

Marcos do Val (Podemos-ES);

Ângelo Coronel (PSD-BA);

Zequinha Marinho (PSC-PA);

Rogério Carvalho (PT-ES);

Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

