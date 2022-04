OAB pede que Moraes reconsidere multa a advogado de Silveira, acusado de 'abusar do direito de recorrer'

Apoie o 247

ICL

247 - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) reconsidere a multa aplicada ao advogado do deputado federal Daniel Silveira (PTB), Paulo César Rodrigues de Faria, que multado em R$ 2 mil por "abusar do direito de recorrer".

Moraes diz que a defesa do deputado bolsonarista agiu de má-fé ao protocolar diversos recursos com o objetivo de adiar o julgamento. No entanto, a OAB explica que o advogado apenas cumpria sua função, “buscando a melhor defesa dos direitos de seu representado”.

Por isso, a OAB defende a suspensão da multa como algo "salutar, recomendável e de interesse de toda a classe", explicando também que o Código de Processo Civil impede "a aplicação de multa aos advogados por atos praticados em juízo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É de se reconhecer a impossibilidade de condenação do advogado ao pagamento de multa, seja de qual espécie for, uma vez que o causídico não integra a relação processual e a aplicação da referida penalidade é restrita aos litigantes ou demais partes”, diz manifestação da OAB, assinada por Beto Simonetti, presidente da entidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE