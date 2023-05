Oposição cresce nas redes com PL das Fake News e CPMI dos Atos Golpista, aponta Quaest

Genial/Quaest aponta que parlamentares da oposição ganharam mais influência nas redes sociais no último mês, em comparação com a bancada governista no Congresso edit

247 — De acordo com o monitoramento digital da Genial/Quaest, divulgado pelo jornal O Globo , deputados e senadores da oposição ganharam mais influência nas redes sociais no último mês, produzindo conteúdo de maior alcance e impacto virtual em comparação com a bancada governista no Congresso. Os dados coletados entre 1º de abril e 2 de maio indicam que a oposição ganhou destaque nas redes sociais, especialmente após as discussões sobre o Projeto de Lei das Fake News e a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Ataques Golpistas de 8 de janeiro.

De acordo com a Quaest, a oposição estabeleceu a narrativa de que o PL das Fake News pode levar à censura e violar a liberdade de expressão, enquanto os governistas falaram muito pouco sobre o assunto antes da votação de urgência, perdendo espaço para os opositores. No total, a oposição fez 201 publicações a mais sobre o projeto do que os deputados governistas entre 1º de abril e 1º de maio.

Os bolsonaristas lideram o Índice de Popularidade Digital (IPD), que mede a relevância na rede a partir de 152 variáveis coletadas nas principais plataformas digitais. Oito dos dez deputados mais influentes nas redes sociais são da oposição, e apenas um governista, o deputado federal André Janones (Avante-MG), está na lista, tendo caído quatro posições no levantamento.

No Senado, a oposição é ainda mais favorecida, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não possui nenhum apoiador com maior popularidade digital.

De acordo com o Índice de Popularidade Digital (IPD), o bloco de oposição na Câmara ampliou numericamente sua vantagem média de 17,3 para 17,7, enquanto o bloco governista teve uma leve queda de 15,2 para 15,1. No Senado, a vantagem da oposição foi ainda maior, com um aumento médio do IPD dos senadores de oposição de 23,4 para 25,2, enquanto o dos senadores governistas aumentou de 16,9 para 17,7.

O monitoramento da Genial/Quaest aponta que Deltan Dallagnol (Podemos) subiu da 15ª para a 10ª posição. Marcel Van Hattem (Novo) teve o maior crescimento no último mês, de 43%, passando da 10ª para a 5ª posição. Segundo o estudo, os deputados oposicionistas que utilizam suas redes especialmente para criticar o governo foram os que mais cresceram nas redes.

