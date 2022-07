Pacheco: ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral são “ruins sob todos os aspectos”

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vem reprovando junto a pessoas próximas o comportamento de Jair Bolsonaro sobre o sistema eleitoral edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), manifestou-se pelo Twitter que os ataques de Jair Bolsonaro (PL) às urnas eletrônicas são "ruins para o Brasil sob todos os aspectos".

"Uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e à divergência, independentemente do tema. Mas há obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela sociedade brasileira, que não mais admitem discussão", publicou o senador.

"A segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida. Não há justa causa e razão para isso. Esses questionamentos são ruins para o Brasil sob todos os aspectos", prosseguiu o presidente do Congresso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Congresso Nacional, cuja composição foi eleita pelo atual e moderno sistema eleitoral, tem obrigação de afirmar à população que as urnas eletrônicas darão ao país o resultado fiel da vontade do povo, seja qual for", completou Pacheco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, disse que Bolsonaro faz "populismo autoritário" e que "é hora de dizer basta" à desinformação. "Há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade importante dentro de um país democrático, e é muito grave a acusação de fraude a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar provas", disse na abertura de um evento da OAB no Paraná.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jurista Marcelo Uchoa defendeu que Bolsonaro seja preso ou afastado do cargo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE