Pacheco: debate sobre mandato para ministros do STF é legítimo

CartaCapital - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), voltou a afirmar nesta terça-feira 14 ser legítima a discussão sobre mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, promover esse debate seria melhor do que “ficar aquela insanidade de ficar atacando a figura” do magistrado.

“A própria limitação da competência do STF é uma discussão muito palatável”, prosseguiu. “Todas essas discussões são possíveis, há em outros países e nós podíamos fazer no Parlamento, ao invés de ficar aquela insanidade de ficar atacando a figura, a pessoa do ministro do Supremo Tribunal Federal, como se isso fosse solucionar os problemas da relação institucional entre os Poderes. Isso é um erro, isso é um engano.”

Leia a íntegra na CartaCapital.

