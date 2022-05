Pacheco rebate auditoria anunciada por Bolsonaro e diz que lisura das eleições cabe ao TSE

O presidente do Senado ainda destacou que “não há motivo razoável para se questionar as urnas eletrônicas” edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), rebateu Jair Bolsonaro (PL) sobre a auditoria paralela das eleições deste ano pelas Forças Armadas. Ele é atualmente o presidente em exercício, enquanto Bolsonaro está fora do Brasil.

Pacheco defendeu que a lisura do processo eleitoral cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que não há motivo para questionar as urnas.

“Ainda que um questionamento, ainda que sem justa causa, sobre a lisura do processo eleitoral, é bom que se tenha transparência sobre essa lisura do processo. Então, quanto a isso, é responsabilidade do TSE. Evidentemente que não cabe a nenhuma entidade privada ou outra instituição a participação na contagem e recontagem de votos, porque estão no papel da justiça eleitoral”, pontuou Pacheco.

Ele ainda destacou que “não há motivo razoável para se questionar as urnas eletrônicas”.

Presidente da República em exercício, Rodrigo Pacheco diz que população tem que ter plena confiança no sistema eleitoral.



“Não há motivo razoável para se questionar as urnas eletrônicas”, afirmou Pacheco em entrevista coletiva. pic.twitter.com/niJmU8IOEu CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 6, 2022

