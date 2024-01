Palácio do Planalto emite sinal de que CPI da Abin não terá apoio do governo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Com a repercussão do caso de espionagem ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o deputado federal Chico Alencar (Psol-RJ) prometou a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o caso. Contudo, o governo federal não apoiará a iniciativa, informa o Metrópoles. Até agora, Chico Alencar só tem 16 das 171 assinaturas necessárias para a instalação da comissão.

Segundo a reportagem, o presidente Lula (PT) deseja que a investigação continue nas mãos da Polícia Federal, já que o governo federal tem outras prioridades junto ao Congresso neste ano, como as leis complementares da reforma tributária e sua segunda etapa.

continua após o anúncio

Além disso, o presidente não quer uma nova investigação no Congresso sobre órgãos do Palácio do Planalto, mesmo que o foco seja o período sob o governo Jair Bolsonaro (PL).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: