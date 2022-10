Partidos que mais elegeram deputados federais negros são de direita, mostram estatísticas

Apoie o 247

247 - Os partidos que mais elegeram candidatos autodeclarados negros (pardos ou pretos) para a Câmara dos Deputados são de direita. Dos 135 deputados eleitos desse grupo, 25 fazem parte do PL, sigla de Jair Bolsonaro, que disputará o segundo turno presidencial com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 30 de outubro. Os partidos Republicanos elegeu 20 deputados registrados como negros e o União Brasil, 17.

Representante da esquerda, o PT ficou na quarta posição, com 16 cadeiras. O PP, que apoia Bolsonaro, elegeu 15. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (3) pelo jornal Folha de S.Paulo.

O MDB elegeu oito deputados autodeclarados negros, o PSD seis e Podemos com cinco. Avante e PROS garantiram dois cada, e Solidariedade um.

No campo mais à esquerda, PDT garantiu seis cadeiras, o PC do B com quatro, PSB e PV com dois cada, e Rede com um representante.

Cidadania, Novo, Patriota, PSC, PSDB e PTB não elegeram deputado pardo ou preto.

