"Paulo Guedes elegeu Lula", diz André Janones

247 – O deputado federal André Janones (Avante-MG) diz que o estudo do Ministério da Economia sobre desindexação do salário mínimo e as operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição foram determinantes para a vitória do petista, ao aumentar o desejo de votar contra a sabotagem oficial. "Se for para eu destacar o episódio que definiu essa eleição, foi o do Paulo Guedes", afirma o deputado, em entrevista aos jornalistas Danielle Brant e Ranier Bragon, da Folha de S. Paulo.

"Quem tirou o voto do Bolsonaro, impediu o crescimento do Bolsonaro entre os pobres foi o Paulo Guedes com aquela declaração sobre o estudo para desindexar o salário mínimo. Uma semana antes da eleição, o Bolsonaro crescia entre quem recebe Auxílio Brasil e Lula caía", afirmou Janones.

