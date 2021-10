Paulo Pimenta: Moraes não fez acordo algum com Bolsonaro

O ex-deputado Wadih Damous, que também participou da entrevista com Pimenta à TV 247, disse ainda ter “absoluta certeza de que o ministro Alexandre de Moraes não entrou em acordo nenhum com Bolsonaro” e afirmou que a Justiça do Rio está perto de determinar a prisão de Carlos Bolsonaro. Assista edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), que fez revelações na última semana sobre os bastidores e a real motivação do recuo de Jair Bolsonaro após os atos golpistas de 7 de setembro , disse à TV 247 que não houve nenhum acordo entre o chefe do governo federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que esteve perto de determinar a prisão do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Para o parlamentar, “o Alexandre de Moraes deve ter ficado espantado” com a ligação de Bolsonaro, mas não firmou qualquer tipo de acordo pela proteção da família Bolsonaro. “Acho que o Alexandre de Moraes disse o que para ele? ‘Olha, o senhor quer fazer um pedido de desculpas, mas não é para mim. O senhor tem que fazer um pedido de desculpas para a nação, tem que fazer um discurso para o país, para o STF. O senhor ofendeu todo mundo e agora quer me pedir desculpa no privado?’”.

O ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ, Wadih Damous, que também participou da conversa, disse ter “absoluta certeza de que o ministro Alexandre de Moraes não entrou em acordo nenhum com o Bolsonaro”.

Para Damous, a prisão de Carlos Bolsonaro será determinada em breve, e será feita dentro da esfera judicial do Rio de Janeiro. “O ‘Carluxo’ está envolvido aqui no Rio com história de rachadinha, e a história da rachadinha está muito adiantada aqui. Ele pode vir a ser preso mesmo, não por decisão do TSE, do Alexandre de Moraes, mas por determinação judicial aqui no Rio de Janeiro, e isso pode acontecer no mais breve espaço de tempo possível porque a investigação está muito adiantada”.

