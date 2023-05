Paulo Teixeira critica CPI do MST e promete R$ 500 milhões para reforma agrária

Apoie o 247

247 – O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, criticou a criação de uma CPI no Congresso Nacional para investigar as relações do governo federal com o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra. “O fato determinado para a CPI que foi pedida no mês de fevereiro são irregularidades na relação do MST com o governo, mas nós estamos começando um governo agora. Não temos nenhum convênio. Então, quais irregularidades que possam existir nessa relação? Nenhuma”, disse ele, em entrevista ao jornal Valor Econômico.

O ministro também prometeu o avanço da reforma agrária. “Eu reitero aqui que o governo vai respeitar a Constituição e vai respeitar a propriedade privada”, afirmou. "Em todas as ocupações que foram feitas neste governo, o governo pediu para que eles se retirassem das áreas ocupadas e eles se retiraram. Então, não há leniência e, ao mesmo tempo, o governo sinalizou que não negociaria com áreas ocupadas nesse período. O governo tem agido com muita firmeza nesse aspecto", acrescentou.

