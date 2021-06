Pazuello pediu demissão de Roberto Dias, que pediu propina por vacina, mas Bolsonaro vetou

Segundo representante de empresa de vacinas, Roberto Dias teria pedido propina de US$ 1 na negociação para compra de doses de imunizantes edit

Metrópoles - O general Eduardo Pazuello pediu a demissão do então diretor de Logística, Roberto Ferreira Dias, em 28 de outubro, quando o militar ainda era ministro da Saúde. As informações são da rádio CBN. Dias deixou a pasta nesta quarta-feira (30/6), após uma denúncia de que ele cobrou propina para a compra de vacinas contra a Covid-19.

O despacho pedindo a exoneração do servidor foi enviado à Casa Civil no ano passado, mas o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou a demissão por pressão política.

A decisão de retirar Dias do cargo foi tomada após pedido do então secretário-executivo Elcio Franco. A exoneração, no entanto, não foi publicada em Diário Oficial da União (DOU).

Leia a íntegra no Metrópoles.

