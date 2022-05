'Pergunta para o Adolfo Sachsida', diz Bolsonaro ao ser questionado se fará mudança na presidência da Petrobrás

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou no começo da tarde deste domingo (15) que o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, é o responsável por decidir se o presidente da Petrobrás, José Mauro Coelho, será substituído.

"Pergunta para o Adolfo Sachsida. Ele é o ministro das Minas e Energia e trata disso. E deixo bem claro: todos os meus ministros, todos, sem exceção, eu dou carta branca para fazer valer aquilo que ele achar melhor para o seu ministério para atender à população", disse Bolsonaro durante entrevista na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

As críticas à Petrobrás aumentaram no último final de semana, após Bolsonaro anunciar um aumento de 8,87% no preço médio do diesel.

A troca de ministro na pasta de Minas e Energia gerou reações. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, o Chorão, criticou a mudança de ministro na pasta de Minas e Energia - saiu Bento de Albuquerque para a entrada de Adolfo Sachsida. De acordo com o dirigente, Bolsonaro quer apenas "ganhar tempo".

O desmonte na empresa também provocou indignação. O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP-CUT), Deyvid Bacelar, afirmou nesta quinta-feira (12) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) verá "a maior greve da história da categoria", caso avance na intenção de privatizar a Petrobrás.

