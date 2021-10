PGR abre apuração preliminar sobre Bolsonaro e outras autoridades com foro alvo da CPI

A decisão da PGR de abrir a investigação preliminar, no entanto, é de praxe e não significa abertura de investigação de fato. Antes, o órgão vai analisar os indícios apresentados pela CPI e avaliar se pede abertura formal de investigação ao STF e ao STJ edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu, nesta quinta-feira, 28, uma apuração preliminar para analisar os dados reunidos pela CPI da Covid contra 13 pessoas com foro privilegiado, como Jair Bolsonaro. O relatório da comissão, entregue a Augusto Aras, pediu indiciamento do chefe do Executivo e mais 79 outros.

O relatório foi entregue ao PGR na quarta-feira, 27, e atribui a Bolsonaro nove crimes durante a pandemia.

A decisão da PGR de abrir a investigação preliminar, no entanto, é de praxe e não significa abertura de investigação de fato. Antes, o órgão vai analisar os indícios apresentados pela CPI e avaliar se pede abertura formal de investigação ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

