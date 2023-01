PL acredita que minuta encontrada na casa de Torres será usada para deixar Bolsonaro inelegível

Membros do partido afirmaram que, depois dos atos terroristas em Brasília, a chance de Bolsonaro manter seus direitos políticos é próxima de zero edit

247 - Membros do PL, partido de Jair Bolsonaro (PL), avaliaram que a minuta golpista apreendida pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres será usada por investigadores e setores da oposição para abrir uma investigação contra Jair Bolsonaro e torná-lo inelegível.

De acordo com informações publicada nesta quinta-feira (12) pela coluna de Bela Megale, membros do partido afirmaram que a chance de Bolsonaro manter seus direitos políticos é próxima de zero, depois dos atos terroristas contra os prédios dos Três Poderes, no último domingo (8), em Brasília (DF).

"Os correligionários do PL avaliaram que aumentou o risco de Bolsonaro ser preso.

