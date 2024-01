Planalto vê Pacheco mais próximo de Lula, de olho em 2026

Para a articulação política do governo, o presidente do Senado quer apoio do presidente para se reeleger ou se candidatar ao governo de Minas Gerais edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Segundo análise da equipe de articulação do governo federal, as movimentações recentes do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), transmitem a percepção de que o senador está inclinado a estreitar laços com o presidente Lula (PT).



Para o Palácio do Planalto, Pacheco não poderá mais se equilibrar entre os polos petista e bolsonarista durante o último ano do seu biênio como líder do Senado, segundo relata Guilherme Amado, do Metrópoles.



O entendimento da equipe de Lula é de que Pacheco teria reconhecido a necessidade de posicionar-se como um aliado mais comprometido com Lula, em comparação com sua postura em 2023, focando agora em garantir sua reeleição como senador ou apoio a uma possível candidatura ao cargo de governador de Minas Gerais em 2026.

Um sinal deste movimento de Pacheco é a tramitação da Medida Provisória da Reoneração no Congresso, apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Ainda que pressionado a devolver a MP ao governo, Pacheco decidiu esperar o retorno de Haddad das férias para tomar uma decisão e se mostra ao governo disposto a negociar para evitar uma derrota maior ao Executivo federal, já que a reoneração tem poucas chances de prosperar no Legislativo.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: