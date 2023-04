PM tentou conter invasores do Planalto por apenas 16 minutos

Apoie o 247

ICL

247 - Imagens de uma das câmeras de monitoramento do Palácio do Planalto liberadas neste sábado (22) mostraram que a Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) tentou bloquear por apenas 16 minutos as invasões de bolsonaristas na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), no dia 8 de janeiro. A invasão foi acompanhada de depredação. Computadores da recepção e extintores foram atirados no chão, de acordo com informações publicadas neste domingo (23) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) tentaram invadir o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília, mas não conseguiram.

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) divulgou, em seu site, arquivos das imagens das câmeras do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.