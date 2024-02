Polícia indicia Jair Renan Bolsonaro por suspeita de fraudes em documentos

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan Bolsonaro por falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Outro indiciado pelos três crimes foi Maciel Alves de Carvalho, ex-instrutor de tiro do filho de Jair Bolsonaro (PL). A informação foi publicada nesta quinta-feira (15) no portal G1. O Ministério Público (MPDFT) vai decidir se oferece ou não denúncia à Justiça.

De acordo com as investigações, os dois falsificaram quatro relações de faturamento da empresa RB Eventos e Mídia, à época pertencente a Jair Renan. O objetivo era apontar um faturamento de R$ 4,6 milhões que nunca existiu na empresa. O valor era referente ao período de um ano (2021/2022).

Com números falsos, Jair Renan e Maciel Alves buscavam um empréstimo bancário. "Não há dúvidas de que as duas declarações de faturamento apresentadas ao banco são falsas, por diversos aspectos, tanto material, em razão das falsas assinaturas do Técnico em Contabilidade [...], que foi reinquirido e negou veementemente ter feito as rubricas, quanto ideológico, na medida em que o representante legal da empresa RB Eventos e Mídia fez inserir nos documentos particulares informações inverídicas consistentes nos falaciosos faturamentos anuais", afirmou a polícia.

