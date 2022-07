'Precisamos que defendam os direitos do povo no Congresso', diz Lula após encontro com parlamentares

Ex-presidente tem pedido repetidamente para que a população escolha com cuidado quem irá colocar no Congresso Nacional edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) esteve reunido nesta quarta-feira (13) em Brasília com parlamentares. Após o encontro, ele publicou uma foto e reiterou seu pedido para que a população escolha com cuidado o candidato em quem irá votar para ocupar uma cadeira no Congresso Nacional.

"Estive hoje com parlamentares de todo o Brasil, conversando sobre a reconstrução do nosso país. Precisamos de representantes que defendam os direitos do povo no Congresso", escreveu no Twitter.

Lula estava acompanhado do candidato a vice-presidente em sua chapa, Geraldo Alckmin (PSB).

