Presidente do Republicanos diz que Lula é "irresistível"

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Na última sexta-feira (2), a convite do presidente Lula (PT), o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, viajou com o chefe do Executivo federal a São Paulo. Ele acompanhou Lula durante a cerimônia de assinatura do termo de compromisso para a construção do túnel que ligará Guarujá a Santos.

Ao compartilhar a experiência da 'carona', Marcos Pereira admitiu a aliados, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo: "sabe aquela história que o Ciro Nogueira fala que não quer se encontrar com Lula porque ele é irresistível? Pois é, é verdade".

continua após o anúncio

Pereira deverá ser candidato à presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: