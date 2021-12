Promulgação da PEC dos Precatórios tem bate-boca entre Simone Tebet e Pacheco (vídeo)

Tebet acusou Pacheco de descumprir um acordo firmado por ele com líderes do Senado edit

247 - A promulgação da PEC dos Precatórios nesta quarta-feira (8) pelo Congresso Nacional foi marcada por um bate-boca entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a senadora Simone Tebet (MDB-MS).

Tebet acusou Pacheco de descumprir um acordo firmado com líderes do Senado, que aceitaram o fatiamento da promulgação desde que dois artigos do texto fossem aprovados em conjunto. Um dos artigos, o 107, permite a quebra do teto de gastos, abrindo um espaço fiscal de R$ 60 bilhões. O artigo 4 vincula os R$ 60 bilhões a gastos para o pagamento do Auxílio Brasil e seguridade social.

O texto promulgado nesta quarta-feira inclui o artigo 107, mas não o 4, abrindo a possibilidade, portanto, de que a Câmara dos Deputados, quando votar o artigo que vincula os R$ 60 bi aos gastos sociais, possa destinar a verba a outras questões, como emendas, por exemplo.

Pacheco negou que tenha feito um acordo neste sentido com os colegas.

Simone Tebet acusa Rodrigo Pacheco de descumprir acordo sobre PEC dos Precatórios e presidente do Senado reage: “precisamos ter honestidade intelectual”.



Trechos que tiveram consenso na Câmara e no Senado foram promulgados.



